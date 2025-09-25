ننشر صورة الوثيقة.. هل رفضت السفارة الأمريكية منح الخطيب تأشيرة الدخول؟

أثار الإعلامي مدحت شلبي جدلاً واسعاً بعد تصريحاته التي أكد خلالها أن محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري لم يحصل على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمؤازرة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو الماضيين.

وقال شلبي في برنامجه بقناة MBC MASR 2 إن محمود الخطيب لم يسافر إلى الولايات المتحدة لأنه لم يحصل على التأشيرة وليس لأسباب صحية كما كشف النادي الأهلي في بيان رسمي.

وقرر محمود الخطيب رئيس الأهلي التقدم ببلاغ رسمي ضد ما ذكره مدحت شلبي عبر برنامجه إلى القضاء المصري بجانب التقدم بشكوى رسمية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ونجح "إرم نيوز" في الحصول على تأشيرة السفر التي استخرجها محمود الخطيب للولايات المتحدة والتي تمتد في الفترة بين أبريل الماضي وحتى عام 2030.

وبحسب مصادر لـ"إرم نيوز" فإن الخطيب تلقى تحذيرات طبية من الفريق المعالج له من السفر للولايات المتحدة ومرافقة البعثة نظراً لطول رحلة السفر والمتاعب التي يعاني منها رئيس الأهلي.