دخل إيمريك لابورت، نجم النصر السعودي، في جدال وسخرية مع أحد المشجعين، على هامش مباراة منتخب بلاده الأولمبي أمام فرنسا، في نهائي أولمبياد باريس 2024، الذي أقيم مساء الجمعة، وتوج بلقبه "الماتادور".

ونجح المنتخب الإسباني في الفوز على فرنسا، صاحبة الأرض والجمهور، بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما في نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وخلال أحداث اللقاء، احتفل لابورت عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" بتسجيل منتخب إسبانيا التعادل بهدف لمثله، معلقا: "هيا بنا".

لكن أحد المشجعين رد على مدافع نادي النصر، قائلًا: "مجرد تعادل يا أخي"، في إشارة إلى ضرورة عدم احتفاله هكذا بالهدف.

وانتظر لابورت حتى سجل لاعبو المنتخب الإسباني الأولمبي الهدف الثاني في الشباك الفرنسية، الذي جاء بعد 7 دقائق من التعادل، ليرد بقوة على المشجع، قائلا: "البث لديك متأخر يا أخي".

وأصبحت إسبانيا أول فريق أوروبي يحصل على الميدالية الذهبية في كرة القدم للرجال، منذ فوزها الأخير بالبطولة في دورة الألعاب الأولمبية ببرشلونة عام 1992.

وكان المنتخب الأولمبي الإسباني قد بلغ النهائي عقب التفوق على نظيره المغربي بحصة 2-1، في حين تمكن منتخب فرنسا من التفوق على المنتخب المصري بنتيجة 3-1، في الشوطين الإضافيين عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وانضم إيمريك لابورت لتدريبات فريقه النصر السعودي أخيرا، استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد لابورت مع النصر في صيف 2023 حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي. وشارك في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا واحدا.