إصابة بيدري قد تبعده عن برشلونة في السوبر الإسباني

تلقى برشلونة صدمة جديدة بعد إعلان إصابة لاعبه بيدري غونزاليس في تدريبات، اليوم الثلاثاء، وتأكد غيابه عن مواجهة ألميريا، غدًا، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن بيدري شارك في تدريبات الفريق، مساء اليوم، لكنه شعر بآلام عضلية، مما جعله خارج حسابات تشافي في لقاء، يوم غدٍ، ضد ألميريا.

وانضم بيدري لقائمة الغيابات عن صفوف الفريق الكتالوني، والتي تضم: ماركوس ألونسو، تير شتيغن، إينيغو مارتينيز، وغافي، وأيضًا الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي يغيب أمام ألميريا بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.