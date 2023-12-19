إصابة بيدري قد تبعده عن برشلونة في السوبر الإسباني
تلقى برشلونة صدمة جديدة بعد إعلان إصابة لاعبه بيدري غونزاليس في تدريبات، اليوم الثلاثاء، وتأكد غيابه عن مواجهة ألميريا، غدًا، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.
ووفقًا لما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن بيدري شارك في تدريبات الفريق، مساء اليوم، لكنه شعر بآلام عضلية، مما جعله خارج حسابات تشافي في لقاء، يوم غدٍ، ضد ألميريا.
وانضم بيدري لقائمة الغيابات عن صفوف الفريق الكتالوني، والتي تضم: ماركوس ألونسو، تير شتيغن، إينيغو مارتينيز، وغافي، وأيضًا الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي يغيب أمام ألميريا بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
وجاءت الصدمة الأكبر في مدة غياب اللاعب المتوقعة، حيث ذكرت قناة "TV3" أنه سيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع، وهناك شكوك بشأن جاهزيته للمشاركة في السوبر الإسباني، حيث سيغيب على الأقل عن 4 مباريات مقبلة للفريق الكتالوني.
وأشار التقرير: "في هذا الموسم، قضى اللاعب الدولي تقريبًا 3 أشهر في قاعة العلاج الطبيعي بسبب إصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، وبناءً على سجله من الإصابات العضلية، يفضل الفريق الطبي عدم المجازفة في عودته سريعًا".
موعد كأس السوبر الإسباني
وكان الاتحاد الإسباني أعلن مواعيد النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المحلي، عام 2024، المقررة إقامتها، خلال شهر يناير المقبل، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الرباعي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد، وأوساسونا.
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد، يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بينما يواجه فريق برشلونة حامل لقب الليغا، منافسه فريق أوساسونا وصيف كأس الملك في اليوم التالي 11 يناير.
فيما ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2024 بين الفائزين من الدور نصف النهائي يوم 14 يناير.