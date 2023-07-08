إنجلترا تتوج بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما بالفوز على إسبانيا (فيديو)
للمرة الأولى في 39 عاما
أحرزت إنجلترا لقب بطولة أوروبا تحت 21 عامًا للمرة الأولى في 39 عاما، بعدما هز كيرتس جونز الشباك ليمنحها الفوز 1-صفر على إسبانيا، اليوم السبت.
وأنهى فريق المدرب لي كارسلي البطولة بشكل مثالي حيث لم تهتز شباكه.
وافتتح جونز التسجيل لإنجلترا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عندما غيرت تسديدة كول بالمر من ركلة حرة اتجاهها لتتهيأ أمامه.
وبدا أن أبل رويز أدرك التعادل لإسبانيا الفائزة باللقب خمس مرات، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.
وحصلت إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، غير أن الحارس جيمس ترافورد أنقذ تسديدة رويز لتتوج إنجلترا باللقب للمرة الثالثة في تاريخها.
وضمنت منتخبات إسبانيا وإسرائيل وأوكرانيا بلوغ أولمبياد باريس 2024.