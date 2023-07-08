إنجلترا تتوج بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما بالفوز على إسبانيا (فيديو)

أحرزت إنجلترا لقب بطولة أوروبا تحت 21 عامًا للمرة الأولى في 39 عاما، بعدما هز كيرتس جونز الشباك ليمنحها الفوز 1-صفر على إسبانيا، اليوم السبت.

وأنهى فريق المدرب لي كارسلي البطولة بشكل مثالي حيث لم تهتز شباكه.

وافتتح جونز التسجيل لإنجلترا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عندما غيرت تسديدة كول بالمر من ركلة حرة اتجاهها لتتهيأ أمامه.