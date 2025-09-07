الأكثر إنفاقا ومبعثر فنيا.. تعليق صادم من الفهمي حول النصر الذي "ليس له هوية"

أطلق الإعلامي الرياضي ماجد الفهمي تصريحات مثيرة حول نادي النصر السعودي، رغم بدايته القوية في دوري روشن للمحترفين بانتصار عريض على التعاون بخماسية نظيفة.

وأكد الفهمي أن إدارة النصر تبذل جهودا كبيرة لتجهيز الفريق بالصورة المثالية للمنافسة على البطولات محليا وقاريا، غير أن الصورة الفنية على أرض الملعب ما زالت "مبعثرة" على حد وصفه.

وخلال الميركاتو الصيفي الجاري 2025-2026، أبرم "العالمي" 7 صفقات بارزة، ضمت الثلاثي الأجنبي: البرتغالي جواو فيليكس، الفرنسي كينغسلي كومان، والإسباني إينيغو مارتينيز، إلى جانب الرباعي المحلي نادر الشراري، عبد الملك الجابر، سعد الناصر، وهارون كمارا.

وقال الفهمي في تصريحات تلفزيونية: "النصر حالة خاصة تستحق الدراسة. إداريا وفنيا النادي مبعثر، واختياراته غريبة. جلب جون دوران بمبلغ ضخم ثم رحل سريعا، ثم أبرم صفقات بمبالغ خيالية وكأن الأبواب مفتوحة دون حساب، فأين النتائج؟ لا شيء يتحقق. على عكس الاتحاد الذي دعم صفوفه بصفقات مؤثرة وتُوج بالدوري والكأس".

وأضاف: "النصر بلا هوية كروية واضحة. نعرف الاتحاد بأنه (إيطاليا السعودية)، والهلال والأهلي والشباب أصحاب كرة شاملة وجميلة. أما النصر ففي موسم واحد تجده يلعب بالاستحواذ والضغط العالي وأحيانا كرة شاملة، لكنه يظل مشتتا وضائعا؛ لأنه بلا هوية. الهلال مثلا عندما شارك في كأس العالم للأندية قدّم أداءً مبهرا أمام مانشستر سيتي، بينما يظل النصر اللغز الأكبر الذي لن يُحل إلا من الداخل وليس عبر أيادٍ خارجية، خاصة أنه الفريق الأكثر إنفاقا بين أندية الصندوق".