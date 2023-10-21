ترتيب الدوري السعودي: النصر يصعق ضمك بثنائية

وسجل اللاعب تاليسكا هدف التعادل للنصر في الدقيقة 53، بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة لم يتمكن حارس ضمك من التصدي لها.

وفي الدقيقة 56، تمكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الثاني لفريق النصر بنفس طريقة هدف تاليسكا في شباك ضمك.

وعوض النصر تعثره بالتعادل أمام أبها في الجولة الماضية، رافعاً رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن التعاون الثاني و4 نقاط عن الهلال المتصدر.

كما استعد "العالمي" من خلال هذا الفوز، بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة ضيفه الدحيل، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

في المقابل، تلقى ضمك خسارته الرابعة، والأولى بعد انتصارين متتتالين، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.

ويلتقي النصر مع الفيحاء، يوم السبت، بينما يستضيف ضمك نظيره الأخدود الخميس ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري.