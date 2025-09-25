يريد الرد على تغريدة "ظل رونالدو".. بنزيما يتوعد النصر السعودي (فيديو)

توعد الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، منافسه النصر قبل المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الاتحاد يستضيف النصر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

أخبار ذات علاقة بلان يكشف موقف بنزيما من مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

أخبار ذات علاقة أحضروا كريم بنزيما.. أول طلبات جوزيه مورينيو من بنفيكا

ويحتل "العميد" المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات؛ وبفارق الأهداف فقط عن"العالمي"، صاحب الصدارة.

وعاد بنزيما مؤخرًا للمشاركة في تدريبات الفريق بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها الفترة الماضية وأبعدته عن مباريات "العميد"، حيث بات لائقًا للمشاركة ضد النصر بنسبة 100%.

أخبار ذات علاقة أول ظهور لزوجة كريم بنزيما الجزائرية منذ عقد القران (صور)

بحسب ما ذكره تقرير لبرنامج "دورينا غير" فإن بنزيما متحمس جدًّا لرد اعتباره أمام النصر، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في مواجهة "العالمي" ببطولة نصف نهائي السوبر السعودي، التي أقيمت في هونغ كونغ، وخلال الفترة الماضية انتهى من عملية التأهيل تمامًا وأصبح لائقًا للقاء.

ويسعى النجم الفرنسي بدوره للرد على التغريدة التي نشرها حساب النصر بعد مباراة السوبر، والتي ظهر فيها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد العالمي، يحتفل أمام بنزيما، وعلق الحساب قائلًا: "عرف النجومية تحت ظِلاله فظَن اليوم أنه سيكون الأفضل!؟".

وتألق بنزيما في ظل رونالدو لسنوات في ريال مدريد، حيث كان كريستيانو هو الهداف الأول للنادي الملكي، بينما كان كريم يتميز بشكل أكبر في صناعة الفرص والأهداف للنجم البرتغالي، ونال بنزيما جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أثناء وجوده في "الميرنغي" لكن بعد رحيل "الدون".

كريم بنزيما البالغ من العمر 37 عامًا، شارك في مباراتين فقط مع فريق الاتحاد خلال الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، قبل أن يتعرض للإصابة، التي أبعدته عن 4 لقاءات متتالية، حتى الآن.

وتمكن الاتحاد من تحقيق 3 انتصارات، مقابل خسارة وحيدة فقط ضد الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في فترة غياب بنزيما.