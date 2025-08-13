أكبر معجب به.. غوارديولا يضغط بقوة لضم نجم ريال مدريد

يضغط بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، للتعاقد مع أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تتجه إدارة "الميرنغي" لبيع عقده.

ويسعى غوارديولا لتعزيز صفوفه بقوة في الموسم الجديد للظهور بشكل أفضل من الموسم المنصرم، الذي عانى فيه الفريق بشكل كبير وتراجعت نتائجه.

وقال الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن غوارديولا يسعى للتعاقد مع البرازيلي رودريغو، جناح ريال مدريد، في الميركاتو الحالي.

وأضاف: غوارديولا من أكبر المعجبين بالنجم البرازيلي ويدفع نحو ضمه، مانشستر سيتي يفكر بجدية في ضم رودريغو في حال رحيل سافينيو".

وأحاطت الشكوك بمستقبل رودريغو مع اقتراب الموسم الماضي من نهايته، وازدادت هذه الشكوك بعدما فقد اللاعب بريقه مع تعيين تشابي ألونسو مدربًا لريال مدريد.

وذكرت تقارير سابقة ألونسو أجرى محادثات مع جميع لاعبي ريال مدريد لتوضيح رؤيته للموسم المقبل، وأخبر رودريغو حينها أنه "سيكون من الصعب عليه أن يحصل على دقائق اللعب".

وبخلاف مانشستر سيتي، دخل رودريغو قوائم اهتمامات عدة أندية أخرى، أبرزها ليفربول وآرسنال وتوتنهام، منافسيه في الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني.

في وقت سابق، تم الكشف عن تحديد ريال مدريد سعرًا يقارب 100 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي.

رودريغو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عامًا في 54 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 11.

وإجمالًا خاض رودريغو 270 مباراة مع "الميرنغي" سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 51.