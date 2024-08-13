كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد السعودي، دخل على رادار أتلتيكو مدريد الإسباني لضمه في الميركاتو الحالي.

وكان كانتي هدفا لعدة أندية أوروبية الفترة الماضية، أبرزها وست هام يونايتد، والذي رفض نادي الاتحاد عرضه لضم اللاعب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو"، اليوم الثلاثاء، فإن "إدارة أتلتيكو مدريد تسعى لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق بعد نجاحها في جوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي".

وأضاف التقرير: "ظهر اسم نغولو كانتي، نجم الاتحاد السعودي، على طاولة مفاوضات النادي الإسباني، وفتح أتلتيكو مدريد بالفعل محادثات مع شقيق اللاعب لمعرفة رأيه وما إذا كان يرغب في اللعب للنادي، وجاءت الإجابة بالموافقة، كما أن كانتي يحب أيضًا أن يلعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وتابعت الصحيفة: "المشكلة الكبيرة والرئيسية هي راتب اللاعب الفرنسي، الذي ارتفع كثيرًا عندما ذهب إلى المملكة العربية السعودية، لقد كان أحد الرهانات الكبيرة وإذا أراد العودة إلى أوروبا، فسيتعين عليه خفض مطالبه الاقتصادية كثيرًا، كما أن كانتي لديه عقد حتى عام 2026 مع الاتحاد".

واختتم التقرير: "يمتلك كانتي خبرة قوية في جميع المسابقات، وهو بطل عالمي، وعلى الرغم من عمره، فقد أثبت في بطولة أمم أوروبا الأخيرة أنه لائق جسديًّا، وأن متطلبات الدوري الإسباني لن تشكل عبئًا عليه في أي وقت".

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وانضم كانتي للاتحاد في يوليو 2023 بعقد يمتد إلى 3 سنوات، وشارك في 44 مباراة مع "العميد"، وسجل 4 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وتألق اللاعب مع منتخب الديوك في بطولة أمم أوروبا 2024، إذ وصلوا إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسروا أمام إسبانيا الفائزة باللقب.

ويعتبر كانتي من أهم نجوم خط الوسط في العالم على مدار السنوات الأخيرة، وكان أحد مفاتيح فوز فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عام 2018.