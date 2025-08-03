الترجي يكمل الثلاثية ويتوج بلقب كأس السوبر التونسي (فيديو)

توج فريق الترجي بلقب كأس السوبر التونسي بعد فوز مثير على حساب منافسه الملعب التونسي بنتيجة (1-0) مساء اليوم الأحد في اللقاء النهائي الذي أقيم على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

سجل هدف المباراة اللاعب الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء من ضربة جزاء أثارت جدلاً واسعاً.

واحتسب الحكم حسام بولعراس ضربة جزاء للترجي بسبب لمسة يد ضد مروان الصحراوي مدافع فريق الملعب الذي احتج على قرار الحكم بداعي أنه لم يتعمد لمس الكرة بيديه.

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وشهدت المباراة واقعة لافتة بعد اعتراض يوسف بلايلي على الحكم وسط تفسيرات للقطة بأنها شهدت تجاوزاً أخلاقياً ضد الحكم.

ورغم تحسن أداء فريق الملعب التونسي في الشوط الثاني لكن الترجي أحكم سيطرته وأبعد الخطورة عن مناطقه الدفاعية ليخرج فائزاً.

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وكاد الترجي أن يضاعف النتيجة من انفراد بمرمى الملعب بعد تمريرة متقنة من يوسف بلايلي أبعدها الحارس.

ونجح الترجي بقيادة مدربه ماهر الكنزاري في تحقيق الثلاثية المحلية بعد التتويج في الموسم الماضي بلقبي الدوري التونسي وكأس تونس بينما خسر الملعب الرهان بقيادة مدربه شكري الخطوي.