ديلي ميل: مانشستر سيتي واثق من التعاقد مع بيلينغهام
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن مانشستر سيتي يزداد ثقة بالتعاقد مع جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند في السوق الصيفي المقبل.
ولطالما كان يُنظر إلى مانشستر سيتي من بين المتنافسين الرئيسيين للتوقيع مع الدولي الإنجليزي.
وأبدى كل من مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي أصبح أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا.
ووفقًا للصحيفة، فقد جعل مانشستر سيتي بيلينغهام أحد أهدافه الرئيسية هذا الصيف، وهو واثق من أنه سيفوز بالسباق.
لكن ريال مدريد المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي، إذا رحل بيلينغهام عن دورتموند هذا الصيف.
وتوقعت تقارير في إسبانيا أن يصل سعر التعاقد مع بيلينغهام إلى 140 مليون يورو (123.7 مليون جنيه إسترليني).
ولا يوجد شرط جزائي في عقد بيلينغهام مع بروسيا دورتموند، ومن المقرر أن ينتهي العقد بين الطرفين في يونيو 2025.
وبحسب "ديلي ميل"، سيطلب بروسيا دورتموند، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، أعلى رسوم ممكنة إذا أراد بيع بيلينغهام.
وهذا الأمر أدى إلى تلاشي آمال ليفربول في التعاقد مع بيلينغهام، على الرغم من سعيهم الطويل للاعب خط الوسط.
وتألق بيلينغهام مرة أخرى خلال فوز بروسيا دورتموند 6/1 على كولن هذا الأسبوع، والذي شهد انتقال النادي إلى صدارة الدوري الألماني مستغلا خسارة بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن.
وحال تعاقد مانشستر سيتي مع بيلينغهام فسيتم لم شمل لاعب خط الوسط الإنجليزي مع زميله السابق في بروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند.
وأشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعقلية بيلينغهام قبل مواجهة السيتي ودورتموند في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في وقت سابق هذا الموسم.
وقال غوارديولا: "لاحظت عندما كان في السابعة عشر من عمره أن الأمر لم يكن يتعلق بالجودة فحسب، بل كان الصراخ والركل والذهاب إلى الحكم".
وأضاف: "هذا الرجل لديه العقلية، إنه بالفعل أحد قادة الفريق، وهذا أمر مثير للإعجاب، إنه بالفعل في المنتخب الوطني، نحن نعلم الجودة التي يتمتع بها".
وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه من المتوقع أن تكون تعزيزات وسط الملعب أمرا رئيسيًا لمانشستر سيتي هذا الصيف مع إمكانية رحيل إلكاي غوندوغان حيث ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم.
وفي غضون ذلك، لم يخفِ برناردو سيلفا رغبته في المغادرة إلى إسبانيا بعد ست سنوات في إنجلترا، ويقال إن ريال مدريد من بين الأندية المهتمة بسيلفا إلى جانب برشلونة.