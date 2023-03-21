ديلي ميل: مانشستر سيتي واثق من التعاقد مع بيلينغهام

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن مانشستر سيتي يزداد ثقة بالتعاقد مع جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند في السوق الصيفي المقبل.

ولطالما كان يُنظر إلى مانشستر سيتي من بين المتنافسين الرئيسيين للتوقيع مع الدولي الإنجليزي.

وأبدى كل من مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي أصبح أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا.

ووفقًا للصحيفة، فقد جعل مانشستر سيتي بيلينغهام أحد أهدافه الرئيسية هذا الصيف، وهو واثق من أنه سيفوز بالسباق.