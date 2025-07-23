استقالة مارك بريس من تدريب منتخب الكاميرون بسبب عدم دفع راتبه

استقال البلجيكي مارك بريس من تدريب منتخب الكاميرون قبل 5 أشهر من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في المغرب، وقبل حسم مصير الفريق في تصفيات كأس العالم 2026، مرجعاً السبب بذلك إلى عدم دفع رواتبه، ورواتب أعضاء جهازه الفني.

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وكانت علاقة بريس مع رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو متوترة منذ توليه تدريب المنتخب في أبريل 2024، وجرى تعيينه من قِبل وزارة الرياضة.

وقال المدرب في خطاب إلى الوزارة: "اتَّخذت قراراً بإنهاء العقد المذكور من جانب واحد لسبب وجيه، بسبب عدم دفع راتبي وراتب جهازي الفني لأكثر من 60 يوماً".

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وقال الاتحاد الكاميروني في بيان، اليوم الأربعاء، إنه علم بالاستقالة و"سيقدم استجابة منسقة للتخفيف من تأثير خلو هذا المنصب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني".

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام، بين 21 ديسمبر و18 يناير، الكاميرون في مجموعة تضم منتخب كوت ديفوار حامل اللقب، والجابون، وموزامبيق.

وتحتل الكاميرون المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، بفارق نقطة واحدة عن الرأس الأخضر مع تبقي 4 جولات.

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ويتأهل إلى النهائيات مباشرة الفريق المتصدر فقط.

وتُختتم التصفيات الأفريقية لكأس العالم في شهري سبتمبر وأكتوبر.