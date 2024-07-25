يستمتع كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بفترة راحة يحتاجها بشدة، إذ يتطلع اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى إعادة شحن طاقته على خلفية حملة "يورو 2024" المخيبة للآمال، التي جعلته يخرج بدون أهداف خلال تلك البطولة الدولية.

وظهر رونالدو وهو يرتدي قبعة نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وهو النادي الذي بدأ معه مسيرته الكروية، خلال قيامه بممارسة لعبة البادل العالمية.

وأظهر منشور على منصات التواصل الاجتماعية ونشرته شبكة (GiveMeSport)، رونالدو يرتدي قبعة رياضية تحمل شعار نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ويقضي رونالدو إجازته مع أطفاله وشريكته جورجينا رودريغيز.

وتخرّج رونالدو من نظام أكاديمية سبورتنغ، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2003.