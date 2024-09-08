كم سيجني رونالدو من قناته على يوتيوب بنهاية العام؟

واصلت قناة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والتي أطلقها مؤخرا على منصة يوتيوب تحت مسمى (UR CRISTIANO)، تحقيق نمو كبير وأرقام قياسية في أعداد المتابعين ومعدل المشاهدات.

وذاع صيت قناة رونالدو، واشتهرت في محيط مشجعي كرة القدم خلال الفترة القليلة الماضية.

القناة الجديدة لرونالدو على يوتيوب تجاوزت بالفعل 58 مليون مشترك، وأصبح الجمهور متشوقا لمعرفة ما يجنيه اللاعب حاليا من يوتيوب.

ووفق آخر تحديثات منصة "They Scored"، المختصة في الإحصاءات، فقد بلغت أرباح قناة رونالدو بعد أكثر من أسبوعين من إطلاقها، نحو 2.5 مليون دولار أمريكي، لتصبح القناة الأسرع تحقيقًا للربح خلال تلك الفترة في المنصة بأكملها.

ووفقًا للحساب المتخصص في أخبار رونالدو على منصة "إكس" (TeamCRonaldo)، فإن اللاعب على الطريق لكسب ما يقرب من 20 مليون يورو من يوتيوب بحلول نهاية هذا العام، وهو نفس متوسط راتبه السنوي في ناديه السابق ريال مدريد.

فيما قالت صحيفة "ماركا" في تقرير سابق لها، إن "المعدل القياسي الحالي الذي يدفعه يوتيوب هو حوالي 6 دولارات لكل 1,000 مشاهدة، وحتى الآن، نشر كريستيانو 20 فيديو تجاوزت مجموع مشاهداتها أكثر من 177 مليون مشاهدة، وفقًا لهذه الحسبة، يمكن أن يجني الشخص ما بين 1,200 و6,000 دولار لكل مليون مشاهدة".

ويمضي النجم البرتغالي موسمه الثالث تواليًا بقميص فريق النصر، إذ انضم إليه في 2023 في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وفي الموسم الماضي، كسر رونالدو الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف مسجلة في موسم واحد بالدوري السعودي، وأحرز 35 هدفًا مع النصر لينهي المسابقة في صدارة لائحة الهدافين، ولا يزال يطمح في تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.