مبابي: معادلة أهداف هنري شرف كبير لكني لست منشغلا بالرقم القياسي

قال كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، إن معادلة رقم تييري هنري بإحراز 51 هدفا دوليا شرف كبير، لكنه أضاف أن تجاوز الرقم القياسي لهداف الفريق عبر العصور أوليفييه جيرو لا يشغل باله كثيرا إذ يظل تركيزه منصبا على الفوز بالألقاب مع منتخب بلاده.

وسجل مبابي هدفا في الدقيقة 82 في مرمى أوكرانيا، أمس الجمعة، بعد تمريرة حاسمة من زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني عقب هجمة مرتدة سريعة.

ورفع الهدف رصيد مبابي إلى 51 هدفا دوليا ليتساوى مع هنري في المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا على مر العصور خلف جيرو الذي أحرز 57 هدفا.

وافتتحت فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم بالفوز 2-صفر على أوكرانيا، إذ سجل مايكل أوليس هدفا في وقت مبكر من المباراة قبل أن يحسم مبابي النتيجة على ملعب فروتسواف في بولندا.

وقال مبابي في تصريحات لمحطة "تي. إف1": "تحية كبيرة لتييري هنري، لكني الآن أريد أن أتفوق عليه! إنه لشرف كبير أن تتساوى مع لاعب مثل هنري".

وأضاف: "يعرف الجميع ما يعنيه لنا نحن الفرنسيين والمهاجمين بصفة خاصة. لقد مهد الطريق لنا وأكن له الكثير من الاحترام والإعجاب".

وأردف: "الوصول إلى هذا الإنجاز في وقت مبكر جدا أمر جنوني، لكني أحب ذلك. أريد الاستمرار، وقبل كل شيء، الفوز بالمباريات والألقاب".

يسير مبابي بخطى ثابتة نحو تجاوز رقم جيرو الذي أنهى مسيرته الدولية بعد بطولة أوروبا 2024، إذ خسرت فرنسا أمام إسبانيا، التي توجت باللقب، في قبل النهائي.

وحظي مبابي بالفعل، منذ ظهوره الدولي الأول مع منتخب فرنسا في 2017، بمسيرة دولية لامعة بينها الفوز بكأس العالم 2018 ولقب دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وشدد قائد منتخب فرنسا: "يقترب تحقيق الرقم القياسي لكنه ليس أمرا أفكر فيه".

وأردف: "لا أعرف إذا كان ذلك لأني أعتقد أن بإمكاني تحطيمه أو لأني أعتقد أن هناك أمورا أكثر أهمية".

وواصل: "لكن الأمر صحيح، أن تكون أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي ليس بالأمر الهين".

ستستضيف فرنسا منتخب آيسلندا في المجموعة الرابعة على ملعب بارك دي برينس يوم الثلاثاء.