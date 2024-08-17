اختتم الأهلي مشواره ببطولة الدوري المصري لموسم 2023 – 2024، بالخسارة على ملعبه أمام مودرن سبورت بنتيجة 1-2، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة في إستاد القاهرة.

تقدم عمر كمال لصالح الأهلي في الدقيقة 53، بينما نجح مودرن سبورت في قلب الموازين وتسجيل ثنائية عن طريق المغربي عبد الكبير الوادي والكاميروني رونالد آيبا في الدقيقتين 83 و89، بعد دقائق من مشاركتهما من جانب المدرب طلعت يوسف.

ريمونتادا مودرن سبورت توقف سلسلة اللاهزيمة الحمراء 💥✋ ريمونتادا مودرن سبورت توقف سلسلة اللاهزيمة الحمراء 💥✋ #الاستوديو_التحليلي Posted by OnTime Sports on Saturday, August 17, 2024

وواصل الأهلي إشراك لاعبيه الصاعدين بعد التتويج بلقب الدوري المصري ، وقاد اللقاء المدرب العام سامي قمصان؛ لسفر المدير الفني السويسري مارسيل كولر إلى بلاده لقضاء إجازته السنوية.

وارتدى محمود عبد المنعم "كهربا" شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى منذ انضمامه في شهر يناير 2020 في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وتلقى الأهلي الخسارة الثالثة في الدوري المصري هذا الموسم، والذي حقق خلاله اللقب للمرة 44 في تاريخه، بينما حقق مودرن سبورت أول فوز في تاريخه على حساب الأهلي.

وفي المقابل، تعادل بلدية المحلة مع ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2 في إستاد السلام بالقاهرة، في الجولة ذاتها.

تقدم بلدية المحلة في الدقيقة 59 عن طريق وحيد محسن، ولكن الزمالك أحرز ثنائية عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي في الدقيقتين 70 و75، قبل أن يتعادل البلدية بهدف حمزة مجدي في الدقيقة 90.

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وتعادل، في وقت سابق، فاركو مع ضيفه إنبي بدون أهداف على ملعب "حرس الحدود" في الإسكندرية.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت:

الأهلي (85 نقطة- 34 مباراة)

بيراميدز (79 نقطة – 34 مباراة)

الزمالك (56 نقطة – 34 مباراة)

مودرن سبورت (54 نقطة – 34 مباراة)

سموحة (54 نقطة – 34 مباراة)

المصري (52 نقطة – 33 مباراة)

زد (50 نقطة – 33 مباراة)

سيراميكا كليوباترا (45 نقطة – 33 مباراة)

إنبي (45 نقطة – 34 مباراة)

طلائع الجيش (42 نقطة – 34 مباراة)

الاتحاد (41 نقطة – 33 مباراة)

الجونة (36 نقطة – 33 مباراة)

البنك الأهلي (35 نقطة – 33 مباراة)

الإسماعيلي (33 نقطة – 34 مباراة)

فاركو (33 نقطة – 34 مباراة)

بلدية المحلة (28 نقطة – 34 مباراة) تأكد هبوطه رسميًّا

المقاولون (26 نقطة – 33 مباراة) تأكد هبوطه رسميًّا

الداخلية (19 نقطة – 34 مباراة) تأكد هبوطه رسميًّا