سبورت: نصير مزراوي قد ينضم لبرشلونة الموسم المقبل
أفادت صحيفة "سبورت"، أن بايرن ميونخ عرض لاعبه المغربي نصير مزراوي على برشلونة للتعاقد معه في السوق الصيفي المقبل.
وكان نصير مزراوي أحد لاعبي الظهير الأيمن الذين سعى برشلونة للتعاقد معهم الصيف الماضي.
وغادر النجم المغربي أياكس أمستردام بعد نهاية عقده وانضم إلى بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.
والآن وضعه في بايرن ميونخ معقد، حيث لا يلعب إلا قليلا، وسيكون سعيدا بالانضمام إلى برشلونة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت".
وكان مزراوي لاعبا مهما في بداية الموسم وحتى نهائيات كأس العالم 2022، وفي السوق الشتوي في يناير قرر النادي الألماني التوقيع مع جواو كانسيلو الذي كان جنبا إلى جنب مع بنيامين بافارد في تشكيل بايرن ميونخ في الأشهر الأخيرة.
ورغم وصول المدرب توماس توخيل لبايرن ميونخ لم يتحسن الأمر مع نصير مزراوي، وذكرت "سبورت" أن كل شيء يشير إلى أن البايرن سيحاول بيع اللاعب الموسم المقبل.
وأبدى نصير مزراوي قلقه بشأن وضعه، وقال: "أشعر بخيبة أمل، كنت لاعبا أساسيا حتى نهائيات كأس العالم والآن تغيرت الأمور كثيرا، بالنسبة لي إنها خيبة أمل".
وسيكون مزراوي على استعداد لتغيير فريقه إذا حصل على عرض جيد ويمكن أن يكون أحد أكبر فرص السوق بحسب "سبورت".
من جانبه يواصل برشلونة تحليل الخيارات لجلب جناح ويبدو أنه لن يكون هناك استثمار كبير في المركز ويمكن للنادي تفضيل خيار "منخفض التكلفة".
وظهر اسم سيزار أزبيليكويتا مرة أخرى، وهناك أيضا اهتمام بجواو كانسيلو، كما أنه لا يزال هناك اتصال بين مزراوي وبرشلونة ويمكن أن تتم الصفقة حال قرر اللاعب المغربي تخفيض راتبه.
وشارك نصير مزراوي، البالغ من العمر 25 عاما، مع بايرن ميونخ في 20 مباراة فقط صنع فيها 3 أهداف، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2026.