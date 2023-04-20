سبورت: نصير مزراوي قد ينضم لبرشلونة الموسم المقبل

والآن وضعه في بايرن ميونخ معقد، حيث لا يلعب إلا قليلا، وسيكون سعيدا بالانضمام إلى برشلونة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت".

وكان مزراوي لاعبا مهما في بداية الموسم وحتى نهائيات كأس العالم 2022، وفي السوق الشتوي في يناير قرر النادي الألماني التوقيع مع جواو كانسيلو الذي كان جنبا إلى جنب مع بنيامين بافارد في تشكيل بايرن ميونخ في الأشهر الأخيرة.

ورغم وصول المدرب توماس توخيل لبايرن ميونخ لم يتحسن الأمر مع نصير مزراوي، وذكرت "سبورت" أن كل شيء يشير إلى أن البايرن سيحاول بيع اللاعب الموسم المقبل.