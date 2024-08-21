يواجه نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، على أرضية استاد السلام.

وكان الزمالك قد تمكن من تخطي عقبة بروكسي في دور الـ32 بعد الفوز عليه بنتيجة 5-2، بينما فاز طلائع الجيش على فريق بور فؤاد بفوز بهدف دون رد.

ويسعى الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق لقب كأس مصر، بعدما أنهى موسمه في الدوري المصري باحتلال المركز الثالث برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز في 17 لقاء، والتعادل بـ8 مواجهات، وتلقى 9 هزائم.

كما يستهدف الزمالك تحقيق لقب كأس مصر بعد خسارته للقب في الموسم الماضي أمام الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض مواجهة طلائع الجيش، بمزيج من لاعبي الفريق الأول والناشئين، في ظل إراحة اللاعبين بعد انتهاء بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي فى دور الـ8 يوم السبت 24 أغسطس.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1، ويعلق عليها محمد الشاذلي.