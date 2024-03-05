من هو "المخيف" دارونكو حكم مباراة الأهلي والزمالك؟ (فيديو)

كشفت تقارير مصرية أن البرازيلي أندرسون دارونكو سيدير مباراة الأهلي والزمالك، الجمعه المقبل، في نهائي كأس مصر لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي يقام للمرة الأولى خارج مصر.

وحسب قناتي إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس، فإن دارونكو سوف يدير القمة بجوار حكمتين مساعدتين.

ويعتبر الحكم البرازيلي من أكثر حكام العالم إثارة للجدل، بسبب بنيته الضخمة التي تشبه لاعبي كمال الأجسام أكثر من حكام كرة القدم.

وأدار دارونكو مباراة النصر والأهلي هذا الموسم في الدوري السعودي، فمن هو دارونكو؟