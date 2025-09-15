أتلتيكو مدريد يتلقى "ضربة موجعة" قبل مواجهة ليفربول

تلقى أتلتيكو مدريد أنباء سيئة قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض أربعة من لاعبيه لإصابات جديدة خلال الفوز على فياريال بهدفين دون رد في الدوري الإسباني.

أتلتيكو سيحل ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد مساء الأربعاء، في وقت يدخل فيه فريق المدرب آرني سلوت اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة مثالية للموسم، بعكس رجال دييغو سيميوني الذين اكتفوا بتحقيق فوز أول هذا الموسم في الليغا بعد أربع جولات، وضعهم في المركز الحادي عشر.

ورغم تسجيل بابلو باريوس ونيكولاس غونزاليس هدفي الفوز على فياريال، فإن الأنظار اتجهت بعد المباراة إلى قائمة الإصابات التي ضربت الفريق.

أنباء سيئة لأتلتيكو

غادر جوليان ألفاريز اللقاء متأثرًا بإصابة في الركبة، بينما تعرض دافيد هانكو لالتواء في الكاحل بعد دقائق قليلة من دخوله بديلًا.

كما خرج روبين لو نورماند بسبب آلام في الظهر، فيما عانى غونزاليس نفسه من شد عضلي.

إصابة هانكو جاءت مفاجئة بعدما شارك لدقائق معدودة فقط، في حين تعرض ألفاريز لمشكلة أثناء صناعته الهدف الأول لباريوس.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن مشاركة لو نورماند وغونزاليس تبدو مرجحة، بينما تبقى الشكوك كبيرة حول جاهزية ألفاريز وهانكو، في صدمة كبيرة للمدرب سيميوني.

مأزق حقيقي

ويواجه سيميوني مأزقًا حقيقيًا، خاصة أن الفريق يفتقد أصلًا جهود المدافع خوسيه ماريا خيمينيز، وصانع الألعاب تياغو ألمادا، والجناح أليكس باينا بسبب إصابات سابقة.

وفي حال غياب ألفاريز، قد يعتمد المدرب على الثنائي أنطوان غريزمان وألكسندر سورلوث في الهجوم، بينما سيكون ماتيو روجيري البديل الأقرب لتعويض هانكو في مركز الظهير الأيسر.

أما في الدفاع، فإن استمرار معاناة لو نورماند سيضاعف الأزمة، خصوصًا مع غياب خيمينيز، ما قد يترك أتلتيكو بخيارات محدودة للغاية في قلب الدفاع قبل المواجهة الحاسمة أمام ليفربول.