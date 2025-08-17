أريد راتبي كاملاً.. نجم النصر يطلب الرحيل على طريقة نيمار

طلب الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي، الرحيل على طريقة البرازيلي نيمار عن صفوف الهلال.

وفسخ نيمار عقده مع الهلال السعودي في شهر يناير الماضي بعد التوصل إلى اتفاق لجدولة مستحقاته المالية والحصول على راتبه كاملاً حتى نهاية عقده.

وطلب لابورت أيضاً من مسؤولي نادي النصر الحصول على قيمة راتبه بالكامل حتى نهاية عقده أسوة بما حدث من جانب إدارة الهلال مع نيمار بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وانضم اللاعب الإسباني صاحب الـ 31 عاماً إلى النصر في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تخطت قيمتها 27 مليون يورو.

ويرتبط لابورت بعقد مع النصر حتى شهر يونيو المقبل، وطلب اللاعب الإسباني الحصول على قيمة راتبه حتى نهاية عقده.

وشارك المدافع الدولي الإسباني مع النصر خلال 69 مباراة، وسجل 9 أهداف وصنع هدفاً.

وكان لابورت قد لعب من قبل مع فريقي أتلتيك بلباو الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ودافع لابورت عن ألوان منتخب إسبانيا خلال 40 مباراة دولية وأسهم في تحقيق لقب كأس أوروبا الماضية.