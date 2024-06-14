الموعد والقنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس أوروبا

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الستة عشر بجانب أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثالث.

وتبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية بعد انتهاء دور المجموعات لتحديد بطل أوروبا في المباراة النهائية التي تقام يوم 14 يوليو المقبل.