الموعد والقنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس أوروبا
تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا.
وتقام البطولة حتى يوم 14 يوليو المقبل بمشاركة المنتخب الألماني صاحب الضيافة والذي يبحث عن استعادة اللقب الغائب منذ نسخة 1996.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الستة عشر بجانب أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثالث.
وتبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية بعد انتهاء دور المجموعات لتحديد بطل أوروبا في المباراة النهائية التي تقام يوم 14 يوليو المقبل.
وتنطلق منافسات البطولة اليوم الجمعة، بمواجهة ألمانيا ضد إسكتلندا على ملعب (أليانز آرينا) بصافرة الحكم الفرنسي كليمون توربان.
وتقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع المباراة عبر قناة bein sports max1 في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت قنوات (بي إن سبورتس) اختيار المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على مباراة الافتتاح.
وتضم بطولة كأس الأمم الأوروبية 6 مجموعات على رأسها المجموعة الأولى التي تشمل منتخبات ألمانيا وإسكتلندا والمجر وسويسرا.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا، بينما تشمل المجموعة الثالثة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.
ويبقى منتخب فرنسا على رأس المجموعة الرابعة بجانب بولندا وهولندا والنمسا، بينما تضم المجموعة الخامسة منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا، وتضم المجموعة السادسة منتخبات البرتغال والتشيك وتركيا وجورجيا.