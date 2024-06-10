صفقة كوناتيه تثير الانقسام في الأهلي المصري

أثارت رغبة النادي الأهلي المصري في ضم محمد كوناتيه، مهاجم أخمات الروسي ومنتخب بوركينا فاسو، انقساما بين لجنة التخطيط ومدرب الفريق الأحمر، مارسيل كولر، الذي يصر على ضم اللاعب.

كوناتيه سيصبح حرا نهاية الموسم الجاري، بعد نهاية تعاقده مع فريق أخمات جروزني الروسي، وكان ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي المصري.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، في تقرير لها، فإن "لجنة الكشافة بالأهلي كتبت تقريرا عن كوناتيه غير إيجابي، من حيث الأرقام وبعض الأمور الفنية، واتفق مع هذا التقرير لجنة التخطيط بالنادي، في الوقت الذي يصر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، على ضمه، لذلك يوجد انقسام داخل الأهلي بشأن إتمام التعاقد مع اللاعب البوركيني، وحال تمسك المدير الفني باللاعب، سيتم عرض أسماء جديدة عليه، منهم اثنان مهاجمان وآخر جناح، وهذا سيحدث مع المدرب، يوم الإثنين".