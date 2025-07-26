بعد استبعادٍ وموسمٍ كارثي.. نجم مانشستر سيتي يظهر بجسد مذهل (صور)

يبدو أن جاك غريليش، لاعب وسط مانشستر سيتي، عازم على إزالة الصورة السلبية التي ظهر بها الموسم الماضي، حيث قدم أداء سيئا؛ ما دفع بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق إلى استبعاده من حساباته خلال الموسم المقبل.

عقد غريليش صاحب الـ29 عاما مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2027، لكنه ابتعد عن حسابات مدرب مانشستر سيتي، وأكدت عدة مصادر أنه في طريقة للرحيل عن النادي الإنجليزي هذا الصيف، على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي.

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وظهر غريليش في أحدث صور نشرها عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وهو يؤدي تدريبات بدنية منفردة بأقصى قوته، حيث ظهر جليا الاختلاف القوي على جسده من أثر التدريبات البدنية التي تؤكد سعيه لاستعادة قوته وأدائه الرائع المعروف عنه بعد موسم مخيب للآمال.

وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن نابولي، بطل الدوري الإيطالي، يتطلع للتعاقد مع غريليش، لكن يظل راتبه المرتفع عقبة أمام إتمام الصفقة.

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وبحسب تقرير لمنصة "فوتبول إيطاليا"، فإن غريليش شوهد وهو يقضي عطلته مؤخرا على ساحل "أمالفي" بالقرب من نابولي، وهو ما تم ربطه بمفاوضات مع النادي الجنوبي.

فيما أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إلى أن نابولي، الذي تواصل مؤخرا مع وكلاء غريليش، يأمل في حسم التعاقد معه على سبيل الإعارة، على أن يتكفل مانشستر سيتي بتغطية جزء من راتبه، والذي يبلغ حوالي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وشارك غريليش في 32 مباراة مع مانشستر سيتي على مدار الموسم المنصرم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5، علما بأنه لم يحجز مكانا بقائمة الفريق في كأس العالم للأندية هذا الصيف.