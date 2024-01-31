كواليس مثيرة.. برونو فيرنانديز يوبخ راشفورد

يبدو أن ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعيش فترة هي الأسوأ في مسيرته؛ إذ كشفت أحدث التقارير عن حدوث أزمة بينه وبين زميله البرتغالي برونو فرنانديز.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي لم يسجل المهاجم الدولي، أكثر من 4 أهداف في جميع البطولات، قبل أن يتخلف عن تدريبات فريقه الأخيرة التحضيرية لمباراة نيوبورت كاونتي في كأس إنجلترا، بحجة المرض، ليتبين لاحقا أنه كان مسافرا إلى أيرلندا الشمالية وتواجد في ملهى ليلي.

وذكرت التقارير أن راشفورد عاد في اليوم التالي إلى مانشستر، بطائرة خاصة، ثم أبلغ ناديه بمرضه.

كما أشارت صحيفة "ميرور"، إلى حدوث حوار غاضب أخيرا بين راشفورد وبرونو فرنانديز، قبل مباراة نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 30 ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالهزيمة 2-1.