كواليس مثيرة.. برونو فيرنانديز يوبخ راشفورد
يبدو أن ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعيش فترة هي الأسوأ في مسيرته؛ إذ كشفت أحدث التقارير عن حدوث أزمة بينه وبين زميله البرتغالي برونو فرنانديز.
ومنذ انطلاق الموسم الحالي لم يسجل المهاجم الدولي، أكثر من 4 أهداف في جميع البطولات، قبل أن يتخلف عن تدريبات فريقه الأخيرة التحضيرية لمباراة نيوبورت كاونتي في كأس إنجلترا، بحجة المرض، ليتبين لاحقا أنه كان مسافرا إلى أيرلندا الشمالية وتواجد في ملهى ليلي.
وذكرت التقارير أن راشفورد عاد في اليوم التالي إلى مانشستر، بطائرة خاصة، ثم أبلغ ناديه بمرضه.
كما أشارت صحيفة "ميرور"، إلى حدوث حوار غاضب أخيرا بين راشفورد وبرونو فرنانديز، قبل مباراة نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 30 ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالهزيمة 2-1.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب، بأن راشفورد أثار غضب برونو فرنانديز، بعدما بدا مكتئبًا في التدريبات قبل أن يتحدث مع زملائه بحماسة عن خططه بالسفر لنيويورك، لقضاء إجازة رأس السنة هناك".
وأوضح التقرير: "برونو تدخّل وقام بتوبيخ راشفورد؛ لأنه وكما يرى برونو كان تعيسًا في التدريبات لأيام، ولم يبتهج إلا عندما تحدث عن الإجازة، برونو قال لراشفورد إنه يتصرف وكأنه لاعب شاب وليس صاحب خبرة في الفريق، وحثه على تحسين سلوكه. لم تتم الرحلة المخطط لها بالفعل في أعقاب الخلاف بين الثنائي".
يذكر أن صحيفة "ديلي ميل"، أشارت، إلى أن باريس سان جيرمان يفكر في تجديد محاولته لضم راشفورد في الصيف المقبل.
وحاول بطل الدوري الفرنسي إغراء مهاجم مانشستر يونايتد بالذهاب إلى باريس في صيف 2022، وقدم له عرضا يحصل من خلاله على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن راشفورد وقّع عقدا جديدا مع فريقه في يوليو الماضي، يربطه مع النادي حتى 2028.