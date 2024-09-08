سابالينكا تعود بعد عام صعب لتحصد لقب أمريكا المفتوحة

جسدت أرينا سابالينكا، صاحبة الوشم على شكل نمر، روح حيوانها المفضل في نيويورك هذا العام عندما شقت طريقها من الإصابة وخيبة الأمل لترفع كأس بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أخيرًا.

واحتفظت المصنفة الثانية عالميًا بلقبها في بطولة أستراليا المفتوحة، لكنها عانت إصابة في الظهر في روما، وخرجت من دور الثمانية في بطولة رولان جاروس بسبب المرض. كما غابت عن بطولة ويمبلدون بسبب إصابة في الكتف.

وأصبح وشم النمر المميز على ذراعها رمزًا مناسبًا لها عندما عادت بقوة إلى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات لتفوز ببطولة سينسناتي الإعدادية الشهر الماضي، وتتفوق على المنافسين في فلاشينج ميدوز.

وخسرت مجموعة واحدة فقط في طريقها للنهائي، وتغلبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا 7-5 و7-5 بعد أن احتلت المركز الثاني العام الماضي. كما بلغت قبل النهائي مرتين سابقًا.

وخسرت لاعبة روسيا البيضاء مجموعة واحدة في نيويورك في طريقها نحو النهائي مع خروج المصنفات البارزات، وعلى رأسهن حاملة اللقب جوف، والمصنفة الأولى عالميًا إيجا شيانتيك.

وتألقت سابالينكا بشدة بعد أن أبعدتها الإصابة في منتصف الموسم، وغابت عن بطولة ويمبلدون وأولمبياد باريس 2024.

وقالت لاعبة روسيا البيضاء: "واجهت الكثير من التحديات داخل الملعب وخارجه. لهذا السبب، كان الأمر مميزًا للغاية؛ لأنه مهما حدث كنت أعود أقوى في كل مرة وأتعلم. لم أستسلم أبدًا لهذا الحلم، ونعم كما تعلمون هذا يعني الكثير بالنسبة لي".

وأصبح وشم النمر الخاص بها أمرًا ضروريًا لمعجبيها، إذ سحرت إحدى المعجبات الصغيرات الجماهير في الدور الثاني بوشم النمر القابل للغسل وقميص مطابق لما ترتديه لاعبة روسيا البيضاء.

وفيما يتعلق بالمباراة النهائية التي أقيمت، أمس السبت، في ملعب آرثر آش، وصل مدربها جيسون ستاسي الملعب، وهو يرسم وشم النمر على رأسه الأصلع، وقد صفعت سبالينكا النمر بسعادة بعد فوزها باللقب.

وقالت سابالينكا: "في واشنطن هناك فتاة واحدة وهي من معجباتي وتدعمني، ودائمًا ما تصل إلى بعض الأشياء الرائعة المتعلقة باسمي.. لقد أحضرت هذه الوشوم المؤقتة، ووعدني جيسون أنه إذا وصلت إلى النهائي... سيضع واحدًا على جبهته".

وأضافت: "أبتكر دائمًا شيئًا جديدًا، كان توقيعي، والآن أصبح وشم النمر، أنا حقًا أشعر بالفضول لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك".