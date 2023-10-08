تين هاغ: الانتفاضة أمام برنتفورد يجب أن تكون نقطة تحول

وأضاف: "هم يعرفون إلى أي مدى يتعين عليهم بذل المجهود للحصول على النتائج. لا يمكن أن يكون الأمر سهلًا. في كرة القدم، إما أن تلتهم الخصم وإما يلتهمك".

وأردف: "لم يكن دومًا لدينا التصميم في كل مباراة هذا العام، وكنا نتعرض للهزيمة بسبب ذلك. يجب أن يتغير هذا".

وظهرت نقاط ضعف دفاع يونايتد في الدقيقة الـ26 من المباراة حينما فرَّط كاسيميرو في الكرة وأخفق فيكتور ليندلوف في إبعادها مما هيأ الفرصة أمام لاعب وسط برنتفورد ماتياس ينسن لتسديد كرة مرت من الحارس أندريه أونانا الذي كان من المفترض أن يتصدى لها بسهولة.