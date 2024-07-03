مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء 250 وظيفة لمجابهة الأزمة المالية

ذكر مصدر مقرَّب من شركة مانشستر يونايتد الذي أنهى سباق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الماضي في المركز الثامن، أن النادي ينوي إلغاء حوالي 250 وظيفة كجزء من برنامج أشمل لتسريح العمالة على مستوى النادي، ومجابهة الصعوبات المالية.

ووفقًا للمصدر، ستشمل تخفيضات الوظائف جميع الإدارات والمستويات في النادي، باستثناء مؤسسة مانشستر يونايتد الخيرية.

وستمثل تخفيضات الوظائف، التي كانت صحيفة "ديلي ميل" أول من تحدث عنها، نحو 22 % من القوة العاملة للنادي.

ويقوم بطل إنجلترا 20 مرة، والذي شهد أسوأ نهاية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ العام 1990، في المركز الثامن الموسم الماضي، بمراجعة جميع الجوانب قبل انطلاق موسم 2024-2025.

ويأتي هذا أيضًا بعد أشهر من استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25 % في مانشستر يونايتد وتوليه مسؤولية عمليات كرة القدم في محاولة لإحياء حظوظ الفريق داخل الملعب.

وكان لدى مانشستر يونايتد حوالي 1112 موظفًا، منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي، بما في ذلك لاعبون، ومدربون، وإداريون، وغيرهم.

وسيرحب النادي، الذي من المقرر أن يعلن عن نتائج الربع الثالث، في 10 يوليو/ تموز الجاري، بالرئيس التنفيذي الجديد عمر برادة، من مجموعة سيتي لكرة القدم، الشركة الأم لنادي مانشستر سيتي، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، الموسم المقبل، بسبب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الأكثر ربحية.