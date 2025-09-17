ضربة كبيرة لترينت ألكسندر أرنولد قبل أول مواجهة مع ليفربول

تلقى ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ريال مدريد، ضربة قوية بمواجهة الفريق مع فريقه السابق، ليفربول، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط أرنولد على أرضية الملعب متأثرا بإصابة قوية بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاقة مباراة فريقه في ملعب سانتياغو برنابيو أمام منافسه مارسيليا الفرنسي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1، مساء أمس الثلاثاء.

وتكفل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الميرنغي، بهدفي فريقه في المباراة من ضربتي جزاء، ليمنح بطل أوروبا التاريخي 3 نقاط صعبة وغالية في ضربة البداية.

وما زال يواصل ترينت البحث عن ذاته في ريال مدريد، إذ لا يحظى مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو بالثقة ذاتها التي كان يشعر بها في ملعب آنفيلد مع نادي ليفربول.

ويجري ألونسو، المداورة باستمرار بين كارفخال وأرنولد في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث شارك كل منهما مرتين كأساسي، ومثلهما من مقاعد البدلاء.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن هناك الكثير من المخاوف بشأن مشاركة ترينت ألكساندر أرنولد في مباراة ليفربول، إذ قد لا يلحق اللاعب بالمواجهة المرتقبة.

وسخرت جماهير ليفربول عقب المباراة من اللاعب، مشيرة إلى أنه يبدو أنه يتهرب من اللقاء المقبل أمامهم، على ملعب آنفيلد في نوفمبر المقبل.

وحسب التقارير، فإن ألكسندر أرنولد مهدد بالغياب عن الملاعب لفترة طويلة خلال المرحلة المقبلة، لو تأكدت معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وكان أرنولد أثار الجدل بين جماهير ليفربول، عندما رفض توقيع عقد جديد مثل الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح.

وأصر أرنولد على الرحيل عن ليفربول في الصيف، مجانًا، لكن ريال مدريد أراد الاستعانة به في كأس العالم للأندية 2025، ليشتري المدة المتبقية بـ10 ملايين يورو فقط.