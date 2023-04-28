ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام ينتفض ويقلب تأخره إلى تعادل مثير مع مانشستر يونايتد

افتتح جيدون سانشو التسجيل لصالح يونايتد في الدقيقة السابعة بتسديدة منخفضة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وضاعف ماركوس راشفورد تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول مستغلا تمريرة من برونو فرنانديز ليتفوق على إريك داير ويضع الكرة في الشباك.

وأعاد الظهير بيدرو بورو فريقه إلى المباراة في الدقيقة 56 عندما سدد الكرة في الشباك بعد أن تصدى لاعبو يونايتد لمحاولة من هاري كين.

ورفع الهدف معنويات الفريق وصنع عدة فرص قبل أن يسجل سون هيونج-مين هدف التعادل في الدقيقة 79 من عرضية لعبها كين لينقذ نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت رايان ميسون.