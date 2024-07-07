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رياضة

النني يحمل شارة قيادة منتخب مصر في أولمبياد باريس

النني يحمل شارة قيادة منتخب مصر في أولمبياد باريس
محمد النني مع البرازيلي ميكالي المصدر: صفحة الاتحاد المصري عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 4:36 م

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي منح شارة قيادة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس للاعب محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي السابق.

وتواجد النني، اليوم الأحد، في معسكر إعداد الفراعنة لخوض أولمبياد باريس بعد اختياره كعنصر فوق السن بجانب أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

وأخطر ميكالي اللاعب بارتدائه شارة القيادة في أولمبياد باريس كما عقد جلسة مطولة مع النني طالبه بمساعدته بحكم خبراته ودوره القيادي في تحفيز اللاعبين لتحقيق إنجاز بأولمبياد باريس.

وانتظم أيضًا زيزو في تدريبات منتخب مصر الأولمبي قبل السفر يوم الأربعاء المقبل لخوض لقاءين وديين في مدينة نانت الفرنسية يومي 14 و17 يوليو الجاري ضد أوكرانيا والعراق.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينكان.

في المقابل، رفض منتخب مصر الأولمبي خروج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من المعسكر لخوض لقاء الاتحاد السكندري غدًا الاثنين بالدوري المصري.

وطلب بيراميدز تأجيل انضمام لاعبه للمعسكر؛ بسبب الارتباطات المهمة بالدوري، ولكن الجهاز الفني لمنتخب مصر رفض تمامًا خروج اللاعب.

محمد الننيمنتخب مصر الأولمبي

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