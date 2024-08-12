كشفت تقارير إعلامية أن نادي ريمس الفرنسي قدم عرضًا خلال الأيام الماضية لنظيره الهلال السعودي لضم سعود عبد الحميد، لاعب الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وظهرت أزمة داخل أروقة نادي الهلال الفترة الماضية كان بطلها سعود عبد الحميد ورغبته في الخروج للاحتراف وعدم تجديد عقده.

وأشارت تقارير صحفية عدة إلى أن اللاعب تلقى العديد من العروض الأوروبية، ويرحب بفكرة الرحيل عن الهلال، ولكن ناديه يرفض التخلي عنه، ويتطلع لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

ارتبط اسم سعود بالعديد من الأندية الأوروبية في الأشهر الأخيرة أبرزها وست هام يونايتد الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي.

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وقال الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن "نادي ستاد ريمس الفرنسي أرسل منذ أيام عرضًا بقيمة 2 مليون يورو لضم سعود عبدالحميد، ولكن الهلال رفضه على الفور".

وأضاف: النادي الفرنسي جاهز لتقديم عرض بقيمة 3 ملايين يورو بالإضافة لوضع نسبة مئوية من البيع المستقبلي للاعب".

وغاب لاعب الهلال السعودي عن الفوز على أودينيزي بهدف دون رد، قبل أن يعود مجددًا إلى تشكيلة فريقه خلال مباراة النجمة الودية، التي أُقيمت، يوم الخميس، وانتهت بفوز "الزعيم" بنتيجة 3-1.

وذكرت تقارير أخيرة أن هناك جلسة عقدت بين سعود عبد الحميد ومدربه جورجي جيسوس لتصفية الأجواء واستعادة اللاعب تركيزه من أجل مواجهة السوبر السعودي المقبلة ضد الأهلي.

وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودي، غدًا الثلاثاء، بمدينة أبها، إذ يلعب الهلال أمام الأهلي، وفي اليوم التالي يلتقي النصر مع التعاون، على أن يتأهل الفائز من كل مواجهة إلى النهائي، الذي سيُقام يوم الـ17 من الشهر الحالي.

وخلال الموسم الماضي، حقق عبد الحميد الثلاثية المحلية مع الهلال، بعد الحصول على ألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وانضم اللاعب للهلال في يناير 2022، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد.

وخلال مسيرته مع "الزعيم"، خاض سعود 113 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 5 أهداف، إضافة إلى تقديمه 18 تمريرة حاسمة.