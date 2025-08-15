بالأحلام والجرافيكس.. كيف استعد الهنود لاستقبال كريستيانو رونالدو؟

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2، اليوم الجمعة، عن وقوع النصر السعودي في مجموعة واحدة بجانب الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا الهندي.

ومنذ انتهاء مراسم القرعة، تترقب الأوساط الكروية الهندية إمكانية زيارة رونالدو إلى الهند مع فريق النصر لمواجهة غوا، خاصة أن نظام البطولة يشمل إقامة دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب.

أخبار ذات علاقة نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر السعودي

سفر رونالدو إلى الهند أمر غير محسوم، خاصة مع انتشار تقارير صحفية تؤكد أن اللاعب البرتغالي صاحب الـ40 عاماً لديه اتفاق مع النصر بأن يغيب عن نحو 25% من مباريات الموسم.

وتشير تقارير عديدة إلى إمكانية إراحة رونالدو وبعض العناصر الأساسية في صفوف النصر في مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا 2.

ورغم هذه المؤشرات التي تقلص فرص سفر رونالدو إلى الهند، تبدو الأجواء مغايرة تماماً للأوساط الكروية الهندية التي تستعد لاستقبال تاريخي لأسطورة كرة القدم العالمية.

وصرّح بريسون فرنانديس، لاعب خط وسط إف سي غوا، بحرارة عن رغبته في مواجهة رونالدو، قائلاً إنه متابع كبير، كما أن مشاركته الملعب ستكون "حلماً".

أخبار ذات علاقة سيكون حلما.. نجم فريق هندي يتمنى مواجهة رونالدو في دوري أبطال آسيا 2

وبدأت جماهير الفريق الهندي تصميم غرافيكس لمواجهة النصر ضد غوا بصور تحمل رونالدو أمام نجوم المنافس.

ومنذ انتقاله إلى الدوري السعودي عام 2022، حقق رونالدو مع النصر كأس بطولة الأندية العربية 2023 ولكنه جدد عقده أخيراً مع الفريق لموسمين باحثاً عن حصد الألقاب مع الفريق الأصفر.