خدمة كبيرة.. ما سر الإصرار الأمريكي على إحضار كريستيانو رونالدو؟

كتب – نور الدين ميفراني

ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإقناع منتخب البرتغال وقائده الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، لخوض مباراة ودية ضد المنتخب الأمريكي قبل نهائيات كأس العالم 2026، والتي تحتضنها بشراكة مع المكسيك وكندا.

ورغم تواجد النجم والأسطورة ليونيل ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب ويقود فريق إنتر ميامي، لكن إدارة المنتخب الأمريكي لكرة القدم ترغب في رؤية قائد النصر يلعب على أراضيها.

ويرجع الإصرار الأمريكي على استضافة كريستيانو رونالدو لعدة أسباب أبرزها:

الترويج لكأس العالم القادمة داخليا

تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر من نهائيات كأس العالم 2026، حيث تشارك بـ11 ملعبا في 11 مدينة، وتسعى لجلب اهتمام الجماهير في أمريكا.

ويعتبر النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الأبرز لجلب الجماهير، ولذلك تصر أمريكا على جلب النجم البرتغالي للعب في الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم كترويج للنهائيات.

الرد على شكوك حول الأمن والأمان في أمريكا

شكل مقتل السياسي الأمريكي تشارلي كيرك جدلا كبيرا بشأن حالة الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية مع تزايد معدل الجريمة وحمل السلاح في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويملك الأسطورة البرتغالي أكثر من مليار متابع على منصات التواصل الاجتماعي منهم نحو 664 مليونًا على منصة "إنستغرام"، وقدومه ولعبه في الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة ترويج جيد لحالة الأمن والأمان وتبديد الشكوك حول المونديال المقبل.

الرئيس دونالد ترامب

يعتبر الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب شخصية قوية ومثيرة للجدل ويعشق الشخصيات القوية والمشهورة، وسيكون اللقاء مع كريستيانو رونالدو هدفا له، خصوصا أنه تلقى سابقا هدية منه عبارة عن قميص المنتخب البرتغالي، موقعا عليه: "إلى الرئيس ترامب العب من أجل السلام".

جياني إنفانتينو

يعتبر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، داعما للولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم كأس العالم ويرغب في نجاحها، ولذلك فهو بدوره يسعى لجلب البرتغال ونجمها الأول كريستيانو رونالدو للترويج للنهائيات وجذب عشاق كرة القدم في العالم للسفر وحضور النهائيات في أمان تام.