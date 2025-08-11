30 قيراطا من الألماس.. كم يبلغ سعر خاتم الزواج الذي قدمه رونالدو لجورجينا؟ (صور)

أعلنت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز اقتراب زواجها الرسمي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بعد علاقة دامت 9 أعوام.
ونشرت جورجينا عبر حسابها بمنصة إنستغرام صور لخاتم الزواج في يدها وهي ممسكة بيد رونالدو، وعلقت قائلة: "نعم، أوافق.. في هذا وفي كل حياتي".
وجاءت رسالة جورجينا إشارة إلى تقدم رونالدو بطلب للزواج رسمياً بها وموافقته على طلب النجم البرتغالي.
ونالت رسالة جورجينا تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيها وأيضاً من جماهير النجم البرتغالي صاحب الـ40 عاماً.
@eremsports
جورجينا رودريغز تنشر لقطات من إجازتها رفقة كريستيانو رونالدو على يخت فاخر بمايوركا #sportsontiktok♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports
الأمر لم يتوقف فقط عند حد متابعة أنباء زواج رونالدو وجورجينا بل لفت الأنظار خاتم الزواج الرائع الذي ظهر في يد المؤثرة الإسبانية.
وبدا الخاتم مرصعاً بالألماس وهو ما أثار انتباه العديد من وسائل الإعلام العالمية التي تناولت قيمة هذا الخاتم الثمين.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" فإن خاتم زواج جورجينا يشمل 30 قيراطاً من الألماس وهو أحد المجوهرات الثمينة والرائعة.
ويتخطى سعر الخاتم 3 ملايين دولار أمريكي، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن سعر الخاتم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار أمريكي.