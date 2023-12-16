إنريكي متفائل بإمكانية تحسّن مستوى باريس سان جيرمان
قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، إن فريقه متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي والمتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لا يزال أمامه الكثير ليقدمه خلال الفترة المقبلة.
وضمن سان جيرمان مكانًا في مراحل خروج المغلوب في دوري الأبطال بعد التعادل 1-1 مع بروسيا دورتموند، يوم الأربعاء، ويتقدم بفارق 4 نقاط في صدارة الدوري الفرنسي ويتوقع المدرب المزيد من التحسن.
وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرًا صحفيًا: "ليس لدي أي شك بأننا سنكون أفضل، تحسنت جميع الفرق التي دربتها مع مرور الأشهر، وليس لدي أدنى شك بأننا سنستعيد لاعبين من إصابات كبيرة في فبراير، ومقبلون على فترة الانتقالات وهي فرصة لجلب لاعبين. فلماذا أكون سلبيًا أو ألعب دور الضحية؟ أنا متفائل، هذه طبيعتي".
وحل باريس سان جيرمان ثانيًا في المجموعة السادسة خلف دورتموند، لكن المدرب الإسباني سعيد بكيفية اجتيازه مجموعة صعبة ضمت أيضًا ميلان ونيوكاسل يونايتد.
وأضاف إنريكي: "إذا نظرت إلى إحصائات الفريق ستجد أننا نتصدر كل الجوانب الرئيسة تقريبًا مثل الاستحواذ، والفرص، والأهداف المتوقعة، ونحن بالتأكيد أحد أفضل الفرق، لكن في دور المجموعات واجهنا فِرقًا كان من الممكن مواجهتها في دور الستة عشر أو في دور الثمانية أو قبل النهائي".
وتابع: "بالطبع أنا متفائل لأن هذه لم تكن مجموعة عادية في دوري أبطال أوروبا. كانت أصعب مجموعة في المسابقة هذا الموسم، ونجحنا في التأهل".