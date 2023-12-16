إنريكي متفائل بإمكانية تحسّن مستوى باريس سان جيرمان

قال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، إن فريقه متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي والمتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لا يزال أمامه الكثير ليقدمه خلال الفترة المقبلة.

وضمن سان جيرمان مكانًا في مراحل خروج المغلوب في دوري الأبطال بعد التعادل 1-1 مع بروسيا دورتموند، يوم الأربعاء، ويتقدم بفارق 4 نقاط في صدارة الدوري الفرنسي ويتوقع المدرب المزيد من التحسن.

وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرًا صحفيًا: "ليس لدي أي شك بأننا سنكون أفضل، تحسنت جميع الفرق التي دربتها مع مرور الأشهر، وليس لدي أدنى شك بأننا سنستعيد لاعبين من إصابات كبيرة في فبراير، ومقبلون على فترة الانتقالات وهي فرصة لجلب لاعبين.‭‭ ‬‬فلماذا أكون سلبيًا أو ألعب دور الضحية؟ أنا متفائل، هذه طبيعتي".