شقيقة كريستيانو رونالدو تقتحم أزمة روبن نيفيز وأرملة جوتا بتعليق ناري

روبن نيفيز وديوغو جوتاالمصدر: صحيفة تريبونا
إرم نيوز
إرم نيوز

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

اقتحمت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، الأزمة الدائرة بعد نشر مجلة برتغالية صورة للاعب روبن نيفيز نجم الهلال السعودي والمنتخب البرتغالي وهو يقبّل روت كاردوزو أرملة صديقه الراحل ديوجو جوتا.

ورد روبن نيفيز بقوة على الصورة التي نشرتها المجلة في الساعات القليلة الماضية ونشر رسالة حاسمة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

 وكتب نيفيز قائلاً: "أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا، نعيش بسعادة وفخر مع عائلتنا، ولم نكن طرفًا يومًا في أي جدل".

وأضاف:" لقد بذلنا كل ما بوسعنا لدعم روت (أرملة جوتا) وعائلتها، واختيار هذه الصورة للنشر لم يكن موفقًا ولا يحترم الموقف".

رسالة روبن نيفيز نجم الهلال

وتابع: "أومن بالجانب الطيب في الناس رغم أن البعض حذرني من ذلك. الشخص الذي وضع الصورة على الغلاف أقدم على تصرف لا يسعد أحد، وأنا أكرر أنني فخور بصديقتي وعائلتي وأيضاً فخور بروت والقوة التي أظهرتها، وسنكون دائمًا إلى جانبها".

 تعليق شقيقة رونالدو

وكتبت كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو تعليقاً على رسالة روبن نيفيز أبدت خلاله غضبها من الصورة التي نشرتها المجلة.

وقالت شقيقة رونالدو:" عندما أخبروني، لم أصدق حتى رأيتُ ذلك بعيني.. لقد تدهورت حالتهم المادية إلى هذا الحد بل إلى الجحيم، لأنه لا أحد، أكرر، لا إنسان، حتى أدنى إنسان، سيفعل مثل هذا الشيء ويسمح بظهور أمرٍ مُخزٍ كهذا".

 وأضافت:" فلتتحقق العدالة، أياً كانت، إلهية كانت أم بشرية.. يوماً ما، سيُدفع الثمن... أشعر بالخجل... عارٌ أن أرى، عارٌ أن أشهد، عارٌ على بلدنا، يا له من أمرٍ مروع".

رسالة روبن نيفيز نجم الهلال

 

 

