ردة فعل أنشيلوتي بعد سؤاله عن أزمة مبابي وباريس سان جيرمان (فيديو)

رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الرد على تساؤل طرح عليه بشأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مواجهة ميلان الودية، اليوم الاثنين.

ونجح ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار ثمين بثلاثية مثيرة في الشوط الثاني باللقاء الذي جمع بين الفريقين، في المعسكر الإعدادي المقام في أمريكا.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا للمدرب الإيطالي بشأن غياب مبابي عن رحلة فريقه الفرنسي لليابان، ليكتفي أنشيلوتي بابتسامة، ويعلق: "أعتقد أنني أجبت على كل الأسئلة".