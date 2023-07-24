ردة فعل أنشيلوتي بعد سؤاله عن أزمة مبابي وباريس سان جيرمان (فيديو)
رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الرد على تساؤل طرح عليه بشأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مواجهة ميلان الودية، اليوم الاثنين.
ونجح ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار ثمين بثلاثية مثيرة في الشوط الثاني باللقاء الذي جمع بين الفريقين، في المعسكر الإعدادي المقام في أمريكا.
ووجه أحد الصحفيين سؤالا للمدرب الإيطالي بشأن غياب مبابي عن رحلة فريقه الفرنسي لليابان، ليكتفي أنشيلوتي بابتسامة، ويعلق: "أعتقد أنني أجبت على كل الأسئلة".
مبابي البالغ من العمر 24 عامًا، لديه عقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2024.
ورفض كيليان تمديد العقد مع باريس سان جيرمان، ما دفع نادي العاصمة الفرنسية إلى طرح اسمه للبيع، مع حرمانه من المشاركة في معسكر المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ولم يسافر مبابي برفقة بعثة باريس سان جيرمان، إلى اليابان.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت في تقرير أخير لها، أن باريس سان جيرمان لن يمانع بيع خدمات مبابي، نظير 150 مليون يورو.
وعن مشاركة جود بيلينغهام، في مواجهة اليوم ضد ميلان، قال أنشيلوتي: "إنه لاعب رائع ، يتحرك بشكل جيد دون كرة. إنه مختلف عن لاعبي خط الوسط الآخرين لدينا ويضيف شيئًا أكثر إلى الفريق. سيساعدنا كثيرًا، ويمكن أن يكون أيضاً خياراً للعب كمهاجم وهمي".
وعن تطبيقه خطة جديدة في مواجهة ميلان، أشار: "لقد أحببتها، على الرغم من وجود أشياء يجب تعديلها قليلاً، وأعتقد أن رودريغو سيكون المهاجم رقم (9) عندما نلعب بتشكيلة 4-3-3".
وعن مستوى إبراهيم دياز، أوضح: "عاد بشكل جيد من ميلان، لديه جودة اللعب في هذا المركز، يلعب بشكل جيد للغاية بين الخطوط ويرتبط بشكل جيد مع زملائه في الفريق. نأمل أن نستمتع به طوال الموسم المقبل".