عاد أحد نجوم الدوري الإنجليزي إلى المستطيل الأخضر بعد الاعتزال لأربعة أعوام كاملة.

وفاجأ اللاعب غاريث باري المتابعين بعودته إلى ممارسة كرة القدم بعد إعلان اعتزاله عام 2020.

وأنهى غاريث باري صاحب الـ 43 عامًا مشواره الكروي بعد مسيرة حافلة مثّل خلالها منتخب إنجلترا خلال 53 مباراة دولية.

ودافع باري عن ألوان 4 أندية بالدوري الإنجليزي وهي أستون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون ووست بروميتش كما توج بلقب البريميرليغ مع مانشستر سيتي بخلاف أنه أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري برصيد 653 مباراة.

وأعلن نادي "هيرستبيربوينت" الذي يلعب في أحد دوريات الهواة تعاقده مع غاريث باري.

وقال النادي المغمور عبر حسابه بموقع إكس إن جودة باري في التدريبات رائعة كما أن لديه ارتباطًا بالقرية التي ينتمي لها الفريق من خلال صديقه ومدرب النادي مايكل ستاندينج.

ووقَّع باري وستاندينج عقد انضمامهما إلى أستون فيلا قادمًا من برايتون في نفس اليوم عام 1997، وأصبح ستاندينج فيما بعد وكيل أعماله.

خلال مسيرته الرائعة، فاز باري بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي في موسم 2011-2012 ثم انتقل إلى إيفرتون ووست بروميتش ألبيون.

ورغم أن باري يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات بواقع 653 مباراة، فإنه قد يتجاوزه قريبًا زميله السابق في مانشستر سيتي جيمس ميلنر، الذي خاض 634 مباراة في الدوري الممتاز.

وعلى الصعيد الدولي، لعب باري مع منتخب إنجلترا في الفترة من 2000 إلى 2012.