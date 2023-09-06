الضغط يتزايد على منتخب ألمانيا قبل مواجهة اليابان وفرنسا وديا

وفازت ألمانيا مرة واحدة خلال آخر خمس مباريات ومنذ الخروج الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في ديسمبر كانون الأول، ما يضع المدرب هانز فليك تحت الضغط قبل مواجهة اليابان، يوم السبت، واللعب ضد فرنسا، التي بلغت نهائي كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء.

ولم تعرف ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، طعم الفوز سوى ثلاث مرات في آخر 11 مباراة.

ومع استضافة البطولة القارية العام المقبل، بدأ صبر المشجعين الألمان ينفد سريعا، حيث لا يزال المنتخب بعيدا عن المستوى المأمول.

وقد يفقد فليك منصبه إذا استمرت النتائج المتواضعة، بعدما أطلقت الجماهير صيحات استهجان عقب الخسارة أمام كولومبيا في يونيو حزيران، وقال مسؤولون في الاتحاد المحلي إن وقت التجارب قد مضى.