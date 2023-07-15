الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم رياض محرز

وكان الإعلامي الرياضي الإيطالي رودي غاليتي، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، قد أشار أمس إلى أن رياض محرز بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى صفوف الأهلي.

وأكدت تقارير صحفية أنه تقرر أن يصل محرز إلى مدينة دبي، الإثنين المقبل، تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقده الرسمي مع النادي السعودي بعد إنهاء الإجراءات الرسمية مع مانشستر سيتي.