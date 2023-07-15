الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم رياض محرز
كشفت تقارير صحفية عن توصل النادي الأهلي السعودي لاتفاق نهائي لضم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وينتهي عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي عام 2025.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم السبت، عبر حسابها الموثق على تويتر، فقد "توصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع رياض محرز، والتوقيع الرسمي سيكون بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وسيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي".
وكان الإعلامي الرياضي الإيطالي رودي غاليتي، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، قد أشار أمس إلى أن رياض محرز بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى صفوف الأهلي.
وأكدت تقارير صحفية أنه تقرر أن يصل محرز إلى مدينة دبي، الإثنين المقبل، تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقده الرسمي مع النادي السعودي بعد إنهاء الإجراءات الرسمية مع مانشستر سيتي.
وذكرت تقارير أن الأهلي قدم عرضا تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني.
وشارك محرز في 47 مباراة برفقة السيتي الموسم المنقضي بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 13.