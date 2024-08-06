تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى المباراة النهائية لمنافسات وزن أقل من 66 كغم في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وحققت إيمان خليف فوزًا مستحقًا على منافستها التايلاندية جانجيم سوانافينغ بنتيجة (5-0) في نصف النهائي.

وتنافس إيمان خليف على حصد ميدالية ذهبية ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وحققت الجزائر ميدالية ذهبية في المنافسات الجارية عن طريق لاعبة الجمباز كيليا نمور.

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وتخوض الملاكمة الجزائرية المباراة النهائية ضد منافستها من الصين لي يانغ التي نجحت في تخطي شين نيين تشين في نصف النهائي بنتيجة (4-1).

وتشارك الصينية لي يانغ في الأولمبياد لأول مرة بعدما حققت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2023.

وكان مقررًا أن تتقابل إيمان خليف ضد لي يانغ في نهائي بطولة العالم للملاكمة لوزن 66 كغم في الهند، ولكن الاتحاد الدولي للعبة قرر إلغاء نتائج الملاكمة الجزائرية بداعي عدم استيفاء معايير الأهلية الجنسية، وصعدت التايلاندية جانجيم على حساب خليف، وفازت الصينية باللقب وقتها.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في تمام الساعة 23:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقطعت إيمان خليف مشوار ملئ بالتحديات خلال أولمبياد باريس 2024 بعدما واجهت انتقادات واسعة بداعي عدم الأهلية الجنسية، رغم منحها أحقية المشاركة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وتخطت إيمان خليف في عبور عقبة الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت من المواجهة.

وفازت الملاكمة الجزائرية على المجرية أنا لوكا هاموري (5-0) يوم السبت الماضي في ربع النهائي قبل عبور نزال نصف النهائي.