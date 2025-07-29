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رياضة

لعب لأندية عديدة.. مَن "رونالدو الجزائر" علي يحيى شريف؟ (صور)

لعب لأندية عديدة.. مَن "رونالدو الجزائر" علي يحيى شريف؟ (صور)
سيد علي يحيى الشريفالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 7:19 م

كتب: نور الدين ميفراني

يعد اللاعب الجزائري سيد علي يحيى الشريف من أشهر اللاعبين على المواقع الاجتماعية، ويلقبه الكثيرون بكريستيانو رونالدو الجزائري، رغم كونه لم يلعب في أندية أوروبية كبيرة ولا للمنتخب الجزائري الأول.

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 من هو سيد علي يحيى الشريف (كريستيانو رونالدو الجزائر) ؟

يبلغ سيد علي يحيى الشريف من العمر 40 سنة، مولود في 4 يناير 1985، طوله متر و 85 سنتمر ويلعب مهاجمًا.

لعب في مشواره الرياضي الذي بدأ لدى الكبار في 2005 لعدة أندية جزائرية، وهي رائد القبة وشبيبة القبائل ومولودية الجزائري وشبيبة الساورة وشباب بلوزداد وشبيبة بجاية وشبيبة الأبيار، واحترف لفترة في فريق إيستر الفرنسي ما بين 2011 و 2013.

مثّل علي يحيى الشريف منتخب الجزائر تحت 23 سنة ومنتخب المحليين، وشارك في 6 لقاءات سجل خلالها هدفًا.

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 ويُشبّه الجزائريون اللاعب سيد علي يحيى الشريف بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لعدة أسباب أبرزها: تعلقه الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ يحاول تقليده، خصوصا في الاهتمام بجسده والاحتفال بالأهداف.

رغم بلوغه 40 سنة، وهو نفس عمر كريستيانو رونالدو، لا يزال اللاعب يمارس كرة القدم، ولعب نصف الموسم الماضي لفريق شبيبة الأبيار في دوري الدرجة الثانية الجزائري، ويتفاوض حاليًا مع فريق في الدرجة الأولى.

يهتم اللاعب الجزائري يحيى الشريف بجسده بشكل لافت، ويستعرض عضلاته مثل النجم البرتغالي على المواقع الاجتماعية.

وينشر اللاعب بشكل دائم صور عطلاته الصيفية، ويعيش رفاهية بشكل لافت.

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