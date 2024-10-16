"خطأ فادح" من سالم الدوسري ومانشيني

وقع المنتخب السعودي في ورطة كبيرة بتصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في صيف 2026.

جاءت هذه الورطة بالتعادل مع المنتخب البحريني، وفقدان المزيد من النقاط في مشوار الصعود، حيث يتعقد موقف الفريق كل جولة عن التي سبقتها.

وكان من أسباب ذلك التعثر النجم سالم الدوسري، لاعب الهلال، الذي أهدر ركلة جزاء كانت لتغير نتيجة المباراة بشكل كامل.

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الجحر الخامس

يقال لا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين، لكن المنتخب السعودي تعرض للدغ من سالم الدوسري 5 مرات حتى الآن، ولا يبدو أن الأمر سيتوقف قريبًا.

كانت تلك الركلة هي الخامسة التي يهدرها الدوسري مع المنتخب السعودي في مسيرته برفقة المنتخب، والثانية له في التصفيات الجارية بعد تلك التي أهدرها أمام إندونيسيا وتسبب فيها بفقدان الفريق لنقطتين أخريين.

أصبح سالم الدوسري وحده متسببًا في خسارة الفريق أربع نقاط كانت لتصل به إلى المركز الثاني في الترتيب، وهو مركز مؤهل بشكل مباشر.

سبق تلك الركلة والأخرى أمام إندونيسيا واحدة كان من الممكن أن تحول مشوار المنتخب السعودي في كأس العالم أمام المنتخب البولندي.

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ركلة الجزاء لن تضيف لك يا سالم

يملك الدوسري نجومية كبيرة سواء في صفوف الهلال أو المنتخب السعودي على حد سواء، ولا يمكن لركلة جزاء واحدة أن تضيف له.

يرى البعض أن الدوسري كان عليه أن يتخلى عن تسديد ركلة الجزاء، حتى يستفيد المنتخب السعودي منها بشكل أفضل، بالأخص مع سجله السيئ في تسديد الركلات السابقة، والذي ظهر بشكل واضح في سنوات احترافه، حيث سجل أربعة من أصل 9 مع "الأخضر".

كما أوضحنا لن تضيف ركلة الجزاء لسالم، لكنها ستأخذ من حظوظ المنتخب السعودي لو لم يتم تسجيلها بشكل سليم، بالأخص في ظل التفوق النفسي للحراس حاليًا على نجم الهلال، وحفظهم طريقة واتجاهات تسديده الكرة.

لا يحتاج سالم لنجومية من خلف تسديد ركلة الجزاء، وحديث المدرب الخاص بالمنتخب البحريني عن محاولته طوال الوقت غلق كل شيء عليه في المباراة كونه المفتاح الأهم للأخضر و50% من قوة الفريق، بحسب تعبيره، خير دليل على ذلك.

خطأ مانشيني

خرج روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، عقب المباراة وعندما تم سؤاله عن سبب تسديد سالم الدوسري لركلة الجزاء طالب الإعلام بتوجيه السؤال لنجم الهلال.

هناك توجه بين بعض المدربين في ترك اللاعبين يحددون من عليه أن يسدد ركلات الجزاء فيما بينهم، كما يفعل كارلو أنشيلوتي في صفوف ريال مدريد بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لكن ربما يملك الملكي رفاهية لا يستطيع المنتخب السعودي تحملها في تلك التصفيات في الوقت الحالي، كما يملك ثنائي الملكي معدلات أفضل بكثير في تسديد ركلات الجزاء من سالم الدوسري.

وقع مانشيني في خطأ فادح عندما ترك الدوسري يسدد الركلة، والخطأ الأكبر هو تنصله من المسؤولية أمام الإعلام بحديثه عن إهدار ركلات الجزاء كل مباراة.