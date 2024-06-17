خلاف يعطل انتقال نجم هجوم النصر السعودي إلى القادسية

وعاد القادسية، مجددًا، إلى دوري المحترفين السعودي "روشن"، بعدما تصدّر ترتيب دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، في الموسم الماضي.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن المدرب الإسباني ميشيل غونزاليس، مدرب القادسية، وضع المهاجم السنغالي مباي دياني ضمن خياراته القائمة في الموسم الجديد، وذلك في حال عدم إيجاد بديل أكثر كفاءة لقيادة خط الهجوم.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "غادر اللاعب مباي إلى بلاده لقضاء إجازته بانتظار قرار مدرب القادسية بشأنه، حيث بدأ في متابعة أحد المشروعات التجارية الخاصة به".

وأضافت: "تضع إدارة القادسية ساديو ماني نجم النصر على طاولة الخيارات الهجومية المزمع التعاقد معها، ويحظى بقبول من المدرب الإسباني، إلا أن هناك خلافًا مع النصر بشأن استقطابه، يتعلق بالقيمة المالية والرواتب العالية التي يتقاضاها اللاعب".

وتابعت: "من ضمن الأفكار المطروحة قبول اللاعب خفض رواتبه إلى قرابة النصف أو تكفل النصر بجزء من رواتبه في حال كانت هناك رغبة جدية في التنازل عنه ولو لموسم واحد".