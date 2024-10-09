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رياضة

افترشوا الأرض.. معاناة كبيرة لمنتخب ليبيا في نيجيريا (صور)

افترشوا الأرض.. معاناة كبيرة لمنتخب ليبيا في نيجيريا (صور)
منتخب ليبيا
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 9:04 م

تعرّض منتخب ليبيا، إلى معاناة كبيرة، عقب وصوله إلى مدينة لاغوس في نيجيريا، استعدادًا لمواجهة المنتخب النيجيري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025".

وأكد فيصل البدري قائد المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، أن زملاءه تعرضوا إلى رحلة شاقة لخوض مباراة نيجيريا، والتي ستقام على ملعب غودسويل أكبابيو الدولي. 

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة المجموعة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، قبل أن يلتقي المنتخبان مجددًا في ملعب بنينا بمدينة بنغازي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن فيصل البدري قوله إن "الفريق تعرض لتفتيش شامل لأمتعتهم داخل الطائرة استغرق ساعة، بالإضافة إلى تأخير في النقل بين المدن دام ثلاث ساعات، رغم استخدامهم لطائرة خاصة". 

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك مطار قريب من وجهتهم، مما زاد من تعقيد الموقف".

وتابع: "بعثة المنتخب تواصلت مع الشركة المسؤولة عن النقل، إلا أنهم أُبلغوا بعدم وجود دورية شرطة لتأمينهم، مما زاد من المخاطر". 

وافترش أفراد المنتخب أرضية مطار مدينة لاغوس، ثم ناموا في أحد المساجد، في انتظار مركبة لنقلهم إلى فندق الإقامة.

وبعد فترة من الانتظار، وصلت 3 حافلات صغيرة غير مكيفة مع سيارة شرطة، بالإضافة إلى سيارتين من السفارة الليبية.

 

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وأشار البدري في تصريحاته إلى أن الطريق الذي سلكوه كان مليئاً بنقاط التفتيش ومواقف الخطر، قائلاً: "تجنبنا الطرق الرئيسة وسلكنا مسارات غير معبدة في ظلام دامس، وتابعنا بعضنا البعض بواسطة أضواء المركبات". 

واختتم أن الرحلة استغرقت 5 ساعات في ظروف محفوفة بالمخاطر، ليصلوا في النهاية إلى الفندق في ساعة متأخرة من الليل، مع تدهور ظروف الإقامة.

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