إصابة حبيب الوطيان حارس الهلال بالرباط الصليبي
كشف نادي الهلال عن طبيعة إصابة حارس الفريق حبيب الوطيان، التي تعرض لها خلال مران الفريق، أمس الإثنين.
ولم يشارك الحارس في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الإثنين، استعدادا لمباراة سباهان في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا؛ بسبب إصابته في الركبة.
وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيه إن الفحوص الطبية والأشعة أوضحت تعرض "حبيب الوطيان" لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف.
وأضاف نادي الهلال في بيانه: "يحتاج حبيب الوطيان لتدخل جراحي سيحدّد موعده لاحقًا".
وتغادر بعثة نادي الهلال الرياض لخوض مباراة سباهان الإيراني، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
واستقر جيسوس على اصطحاب 5 أجانب، هم: الحارس المغربي ياسين بونو، والبرازيلي مالكوم، والصربيان سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، ضمن القائمة.
بينما لم يصطحب المدير الفني لنادي الهلال المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والظهير البرازيلي رينان لودي.