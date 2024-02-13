إصابة حبيب الوطيان حارس الهلال بالرباط الصليبي

ولم يشارك الحارس في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الإثنين، استعدادا لمباراة سباهان في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا؛ بسبب إصابته في الركبة.

وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيه إن الفحوص الطبية والأشعة أوضحت تعرض "حبيب الوطيان" لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف.

وأضاف نادي الهلال في بيانه: "يحتاج حبيب الوطيان لتدخل جراحي سيحدّد موعده لاحقًا".