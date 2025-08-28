إنزاغي يصدم جماهير الهلال السعودي

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

28 أغسطس 2025، 3:53 م

وجه سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال السعودي، صدمة كبيرة إلى جماهير فريقه، قبل انطلاق مشوار الفريق في دوري روشن.

الهلال وصيف بطل النسخة الماضية سيلعب غدًا الجمعة أمام الرياض في أول لقاء رسمي يخوضه منذ الخسارة 2-1 أمام فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية بكأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة بعد انسحابه من كأس السوبر المحلية.

وستكون هذه أول مباراة رسمية يخوضها الهلال في معقله المملكة أرينا بقيادة مدربه الجديد سيموني إنزاغي الذي تولى المسؤولية قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

صدمة للجماهير

أعلن سيموني إنزاغي عن غياب الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب الفريق، عن مواجهة الرياض، في الجولة الأولى غدًا.

وكشف إنزاغي خلال مؤتمر صحفي، أن غياب ثيو هيرنانديز عن لقاء الهلال والرياض غدًا، بسبب الإيقاف المترحل من آخر مباراة له مع ميلان.

 

ثيو هرنانديز

 

ورحل هرنانديز عن صفوف ميلان في الانتقالات الصيفية الجارية ليخوض تجربة مثيرة بقميص الهلال السعودي.

 

