تياغو ألكانتارا يلمح لرحيله عن ليفربول
ألمح لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا إلى رحيله عن ليفربول هذا الصيف، رغم أنه يرتبط بعقد مع الريدز حتى يونيو 2024.
وأزال تياغو ليفربول من سيرته الذاتية على حسابه في موقع "إنستغرام"، مما أثار قلق الجماهير بشأن مستقبله في الريدز.
لاعب خط الوسط يلعب في ليفربول منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد انتقاله من بايرن ميونخ، وكانت هناك اقتراحات بأنه سيغادر عندما ينتهي عقده الصيف المقبل.
وانضم لاعب الوسط الإسباني لليفربول قادما من بايرن ميونخ صيف 2020، لكن يبدو أن مسيرته في أنفيلد شارفت على النهاية.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن أحد مشجعي ليفربول تعليقه: "لا يمكنني تحمل هذا الألم".
ومنذ وصوله إلى ليفربول، لعب تياغو 97 مباراة، بينما سجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وفاز تياغو مع ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2022، وسجل في ركلات الترجيح حيث انتصر ليفربول على تشيلسي.
لكن تياغو أمضى الكثير من الوقت مصابًا منذ انضمامه إلى ليفربول، والموسم الماضي شارك في 18 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان يعاني من مشاكل في أوتار الركبة والورك.
وبالمجمل لعب تياغو مع ليفربول الموسم الماضي 28 مباراة في مختلف المسابقات.
وحتى الآن تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط المجري دومينيك زوبوسزلاي من لايبزيغ، ولاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون.
وبحسب "ديلي ميل" فإنه إذا بقي تياغو في ليفربول فسيبقى أن نرى مدى أهمية الدور الذي سيلعبه لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في الموسم المقبل.
ومنذ انضمامه إلى ليفربول لعب تياغو مع الريدز 97 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 6، علما أنه لعب 235 مباراة مع بايرن ميونخ، و100 مباراة مع برشلونة.