تياغو ألكانتارا يلمح لرحيله عن ليفربول

ألمح لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا إلى رحيله عن ليفربول هذا الصيف، رغم أنه يرتبط بعقد مع الريدز حتى يونيو 2024.

وأزال تياغو ليفربول من سيرته الذاتية على حسابه في موقع "إنستغرام"، مما أثار قلق الجماهير بشأن مستقبله في الريدز.

لاعب خط الوسط يلعب في ليفربول منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد انتقاله من بايرن ميونخ، وكانت هناك اقتراحات بأنه سيغادر عندما ينتهي عقده الصيف المقبل.