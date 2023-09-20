بعد بيان جيني هيرموسو.. لاعبات منتخب إسبانيا يتوصلن إلى اتفاق لإنهاء المقاطعة
قالت الحكومة والجهة الممثلة للاعبات منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، إن اللاعبات الفائزات بكأس العالم وافقن على إنهاء مقاطعتهن للمنتخب بعد أن قال الاتحاد الإسباني إنه سيجري "تغييرات فورية وعميقة" على هيكل الاتحاد.
وتم التوصل إلى القرار نحو الساعة الخامسة صباحًا بعد أكثر من سبع ساعات من الاجتماعات في فندق في أوليفا، على بعد ساعة من فالنسيا، شارك فيها لاعبات ومسؤولون في الاتحاد الإسباني والمجلس الوطني للرياضة في إسبانيا واتحاد اللاعبات المحترفات.
وقال فيكتور فرانكوس، رئيس المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا، للصحفيين: "سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الوطني واللاعبات لمتابعة الاتفاقيات التي سيتم توقيعها غدًا.
"أبدت اللاعبات قلقهن بشأن الحاجة إلى تغييرات عميقة في الاتحاد الإسباني ونحن ملتزمون بإجراء هذه التغييرات على الفور".
ولم يوضح فرانكوس ولا رافائيل ديل آمو، رئيس اللجنة الوطنية لكرة القدم النسائية، طبيعة هذه التغييرات واكتفيا بالقول إنه سيتم الإعلان عنها "قريبًا".
بيان جيني هيرموسو
وكانت جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، هاجمت الاتحاد الإسباني لكرة القدم، متهمة إياه باتباع "إستراتيجية التقسيم والتلاعب" بعدما أعلنت مونتسي تومي، مدربة المنتخب الجديدة، اختيارها للاعبات أعلن مقاطعتهن للمنتخب.
وكتبت هيرموسو على حسابها على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء: "تأكدت اللاعبات أن هذه إستراتيجية أخرى لإحداث حالة من الانقسام والتلاعب لتخويفنا وتهديدنا بالتداعيات القانونية، والعقوبات المالية".
لكن قالت تومي، إنها لم تضم هيرموسو للقائمة لأن هذا "كان أفضل طريق لحمايتها".
وذكرت هيرموسو في بيانها "حمايتي من ماذا؟ وممن؟ كنا نبحث لأسابيع وحتى لشهور، عن الحماية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو ما لم يحدث قط".
وتم تسليط الأضواء على هيرموسو منذ قيام رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس بتقبيلها على شفتيها خلال حفل تسليم كأس العالم عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف في سيدني الشهر الماضي.
وقالت هيرموسو، بضع مرات: إن القبلة لم تكن بالتراضي.