بعد بيان جيني هيرموسو.. لاعبات منتخب إسبانيا يتوصلن إلى اتفاق لإنهاء المقاطعة

قالت الحكومة والجهة الممثلة للاعبات منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، إن اللاعبات الفائزات بكأس العالم وافقن على إنهاء مقاطعتهن للمنتخب بعد أن قال الاتحاد الإسباني إنه سيجري "تغييرات فورية وعميقة" على هيكل الاتحاد.

وتم التوصل إلى القرار نحو الساعة الخامسة صباحًا بعد أكثر من سبع ساعات من الاجتماعات في فندق في أوليفا، على بعد ساعة من فالنسيا، شارك فيها لاعبات ومسؤولون في الاتحاد الإسباني والمجلس الوطني للرياضة في إسبانيا واتحاد اللاعبات المحترفات.